Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,27 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 9,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,20 EUR. Bisher wurden heute 74.505 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,35 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,70 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.017,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.363,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

