Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 6,69 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,69 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.624.618 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 2,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,41 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8.462,00 EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

