Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 6,77 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,77 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,77 EUR. Bei 6,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 185.817 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 39,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 6,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,43 EUR fest.

