Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Vormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 7,86 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 7,86 EUR. Bei 7,87 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.325 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 17,12 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,86 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

