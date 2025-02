Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 6,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,99 EUR. Mit einem Wert von 6,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.343.703 Lufthansa-Aktien.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,16 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,867 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie steigt: EU zieht Anordnung zu Condor-Zubringerflügen zurück

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Start