Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 6,89 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,86 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.021.921 Lufthansa-Aktien.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,62 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Abschläge von 21,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,867 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie steigt: EU zieht Anordnung zu Condor-Zubringerflügen zurück

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert zum Start