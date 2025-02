Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit Aufschlag

Lufthansa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 6,94 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 6,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,99 EUR. Bei 6,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 921.915 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,34 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,242 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,867 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

