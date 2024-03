Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,29 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 7,29 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.153.217 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 30,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lufthansa mit 0,68 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.741,00 EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

