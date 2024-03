Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 7,30 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 7,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,32 EUR. Bei 7,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 441.574 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 10,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 12,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,333 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.741,00 EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Lufthansa die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Lufthansa-Aktie im Minus: Deutsche Bank stuft Lufthansa auf 'Hold' herunter