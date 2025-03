Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 7,01 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 7,01 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.952.032 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 16,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 30,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,290 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,41 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

