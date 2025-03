Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 7,17 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 7,17 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,14 EUR. Zuletzt wechselten 99.309 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 24,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,290 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,41 EUR.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 9,44 Mrd. EUR gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

