Lufthansa Aktie News: Lufthansa kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,72 EUR

1,07% Charts

News

Analysen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 9,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 9,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,58 EUR. Bisher wurden heute 605.048 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,25 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Mit einem Kursverlust von 80,12 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,68 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie zieht an: Lufthansa tauscht tausende Flugzeugsitze aus

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa kündigt Flugtestprogramm für Klimadaten an - Kritik an Treibstoffquoten

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa verlängert Verhandlungen zu ITA-Einstieg

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com