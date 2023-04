Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,72 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,62 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,65 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.097 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 13,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 81,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2023 aus.

Lufthansa-Aktie zieht an: Lufthansa tauscht tausende Flugzeugsitze aus

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa kündigt Flugtestprogramm für Klimadaten an - Kritik an Treibstoffquoten

Lufthansa-Aktie tiefer: Lufthansa verlängert Verhandlungen zu ITA-Einstieg

