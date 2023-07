Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Mittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,92 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 8,92 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 744.522 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,13 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 38,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,74 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.017,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.363,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

