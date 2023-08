Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Montagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 8,17 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:05 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 78.834 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 32,91 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8.462,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

