Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 7,68 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 7,68 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,71 EUR. Bisher wurden heute 913.307 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,31 Prozent. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,20 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,33 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus

Lufthansa-Aktie gibt nach: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines

Aufschläge in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags