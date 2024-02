Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 7,17 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,17 EUR. Bei 7,12 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 393.235 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 10,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,232 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,89 EUR aus.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

