Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht Boden gut

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 7,43 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,47 EUR zu. Bei 7,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.588.803 Aktien.

Am 08.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,79 EUR. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,613 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Lufthansa AG ist eine weltweit tätige Fluggesellschaft mit rund 580 Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Haupttätigkeitsfeld des Konzerns ist die Durchführung von nationalem und internationalem Passagier- und Frachtlinienverkehr. Mit den zum Lufthansa-Verbund gehörenden Fluglinien Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings sowie den Beteiligungen an Brussels Airlines, JetBlue und SunExpress werden Ziele in mehr als 100 Ländern und vier Kontinenten angeflogen. Das Unternehmen hat sich von einer reinen Fluggesellschaft zu einem führenden Anbieter in den Bereichen Passagier- und Frachtverkehr, Logistik, Catering, Instandhaltung und IT-Services entwickelt. Die Lufthansa AG ist weltweit führend im internationalen Frachtlinienverkehr, als technischer Dienstleister für die Komplettbetreuung ganzer Flotten verantwortlich und bildet den Großteil seines Flug- und Servicepersonals selbst aus.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa- und Deutsche Post-Aktien: Streik bei Gemeinschaftsunternehmen Aerologic - ver.di vor Tarifverhandlung

Lufthansa-Aktie im Fokus: Konzerngeschichte der Lufthansa - Wie aus der Kranich-Airline eine Megaflotte wurde

Logistik-Aktien: Welche Titel sich derzeit lohnen - welche nicht

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com