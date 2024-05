Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 6,37 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 6,37 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,32 EUR nach. Bei 6,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.320.349 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,278 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Lufthansa-Aktie.

