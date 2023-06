Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 9,48 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 9,48 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,48 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.765 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 17,70 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 43,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,22 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Grün: RBC-Analysten vergeben erstmals Empfehlung zu Lufthansa - Kursziel 10 Euro

Lufthansa-Aktie fester: Tarifverhandlungen mit Lufthansa-Piloten dauern an

Lufthansa-Aktie stark: Lufthansa veräußert Zahlungs-Spezialisten AirPlus für dreistelligen Millionenbetrag