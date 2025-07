Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 7,68 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 7,68 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,73 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.010.388 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit Abgaben von 29,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,286 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,44 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,61 EUR vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

