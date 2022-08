Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit Verlusten

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,79 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.608.916 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 26,88 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 10,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 04.08.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8.462,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,132 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

