Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,81 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 5,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 321.143 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 04.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,132 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie schwächelt dennoch: Piloten und Lufthansa verhandeln weiter - Vorerst kein Streik

Lufthansa-Aktie im Minus: Regierung sieht wohl keine Besserung beim Angebot für Ita Airways

Lufthansa-Aktie unentschlossen: Kühne will Lufthansa-Anteil nicht aufstocken - Weiter Maskenpflicht in Fliegern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images