Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag stärker

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 8,05 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,05 EUR. Bei 8,05 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.709.029 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,67 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,07 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

