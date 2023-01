Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag südwärts

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 9,65 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.140.154 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 9,89 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,25 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,35 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,731 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa und Rom unterschreiben Absichtserklärung für Ita-Einstieg - Überprüfung von Firmensitz

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

Lufthansa-Aktie knapp im Plus: Lufthansa-CEO kritisiert ganztägigen Streik am BER-Flughafen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com