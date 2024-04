Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Lufthansa im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,78 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,78 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,84 EUR zu. Mit einem Wert von 6,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.996.905 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 9,93 EUR markierte der Titel am 20.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 46,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 6,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,293 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2024 aus.

