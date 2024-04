Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 6,71 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 6,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.398.298 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,93 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,293 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lufthansa mit 0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ausblick: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags