Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittwochmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 8,21 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 8,21 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,21 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.553.572 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 35,92 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 33,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,84 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9.389,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.462,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,41 EUR je Aktie.

