Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,74 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,78 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 847.457 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 6,54 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 2,95 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,41 EUR.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,43 EUR je Lufthansa-Aktie.

