Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,72 EUR.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 65,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,54 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,43 EUR fest.

