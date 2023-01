Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Mittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,61 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,61 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.424.805 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,89 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,86 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Mit Abgaben von 82,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,731 EUR je Aktie belaufen.

