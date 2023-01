Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,65 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 9,57 EUR. Bei 9,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.632.848 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,89 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 2,45 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 83,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 14.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,731 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa und Rom unterschreiben Absichtserklärung für Ita-Einstieg - Überprüfung von Firmensitz

TUI-Aktie verliert: TUI rechnet mit Preisanstieg bei Last-Minute-Reisen

Lufthansa-Aktie knapp im Plus: Lufthansa-CEO kritisiert ganztägigen Streik am BER-Flughafen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com