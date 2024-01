Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,73 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,73 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.430 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gewinne von 44,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,70 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,33 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.275,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

