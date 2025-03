Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 6,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 3,4 Prozent auf 6,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,74 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.258.437 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,75 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,298 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,41 EUR.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

