Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 6,88 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 6,88 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,86 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 434.464 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 15,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 21,77 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,298 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,41 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

