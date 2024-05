Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 6,31 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 6,31 EUR ab. Bei 6,28 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 883.237 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,65 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 52,79 Prozent zulegen. Bei 6,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 1,01 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,278 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

