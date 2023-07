Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 9,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 9,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,25 EUR. Bei 9,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.357.470 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 67,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,74 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,39 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.017,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.363,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Grün: Bei Tarifkonflikt kommt es auf die Piloten an

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Lufthansa-Investition eingebracht

Lufthansa-Aktie klettert: Lufthansa könnte bei Piloten-Tarifabschluss um Streiks herumkommen