Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 9,08 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,08 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,13 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.496 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 65,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,74 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,39 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.017,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

