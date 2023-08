Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 8,31 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 8,31 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 999.722 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 34,31 Prozent Luft nach oben. Bei 5,48 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 51,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,84 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

