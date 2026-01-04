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Heute im Fokus

JPMorgan bestätigt 'Overweight' für Siemens Energy. Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade. Airbus: Milliardenauftrag aus Kanada. Unilever: Milliardenfusion mit McCormick rückt näher. Delivery Hero startet Rückkauf von Wandelanleihen. Analystenabstufung setzt BASF und FUCHS unter Druck. Redcare Pharmacy von Reformfantasie angespornt.