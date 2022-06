Lufthansa-Aktie: Swiss will Streichungen von weiteren Flügen im Sommer vermeiden

Nach der Streichung von hunderten Flügen im Juli und August wegen Personalmangels will die Swiss um noch mehr Annullierungen herumkommen: "Wir sind nach Kräften bemüht, weitere Streichungen für den Sommer zu vermeiden", sagte Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour in einem am Donnerstag veröffentlichten Online-Interview mit dem "Blick".