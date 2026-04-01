Das Rettungspaket der Bundesregierung für den Lufthansa-Konzern in der Corona-Pandemie war so nicht rechtens. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX gibt nach -- Tesla überrascht positiv -- KI-Sorgen belasten IBM - Siemens Energy, LPKF, VW, ServiceNow, STMicroelectronics, Sk hynix, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon & Co. im Fokus Lufthansa: EuGH erklärt Staatshilfe für unrechtmäßig. Novo Nordisk plant Ozempic-Zulassung bei Kindern und Jugendlichen. Aktien von Tilray, Canopy Growth & Co. im Fokus: Neueinstufung von Cannabis offenbar in Kürze. Renault: Umsatz steigt trotz Schwäche bei Dacia. SAFRAN: Boeing-Jets beflügeln Geschäft von Triebwerksbauer. Sanofi-Aktie startet überraschend stark ins Jahr.

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