Lufthansa-Aufsichtsratschef wirbt für Rettungspaket

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hat die Aktionäre des Konzerns zum Auftakt der außerordentlichen Hauptversammlung um ihre Zustimmung zum staatlichen Rettungspaket im Volumen von 9 Milliarden Euro gebeten. "Ohne Unterstützung droht in den nächsten Tagen die Insolvenz", sagte Kley. "Wir haben kein Geld mehr." Der Konzern lebe von den Reserven der vergangenen guten Jahre.

Der Aufsichtsrat habe der Beschlussvorlage des Vorstands trotz Bedenken im Einzelnen zugestimmt. Der Vorstand habe mit der Regierung das bestmögliche Ergebnis ausgehandelt. "Es war in den letzten Wochen in jeder Hinsicht eine Achterbahnfahrt durch die verschiedenen Themen und ein Wechselbad der Gefühle", sagte Kley zu den Verhandlungen. "Und manchmal mussten wir mitten in der Fahrt noch die Achterbahn wechseln."

Das Paket sei nicht die endgültige Rettung der Lufthansa. "Das Paket ist nicht die Lösung der Krise", sondern gewähre dem Unternehmen Zeit, um die Krise hinter sich zu lassen. "Die Lufthansa wird sich stark restrukturieren müssen", mahnte Kley.

Anders als oftmals dargestellt erhalte die Lufthansa keinen nicht zurückzuzahlenden Bonus, sagte Kley. Für den Staat sei die Beteiligung an der Lufthansa ein durchaus lukratives Geschäft. "Das freut uns als Steuerzahler, wird uns als Lufthanseaten aber erheblich belasten."

Auch Vorstandschef Spohr warb um die Zustimmung der Aktionäre. "Ich bitte Sie, sich mit Ihrer Stimme für die Zukunft der Lufthansa einzusetzen", sagte Spohr an die Anteilseigner gewandt. Die Lufthansa werde, wenn die Luftfahrt in frühestens drei Jahren zu einer neuen Normalität zurückkehre, dank weniger Flugzeuge und einer schlankeren Aufstellung deutlich agiler und effizienter sein; allerdings "nur dann, wenn Sie uns mit Ihrer Zustimmung eine Perspektive geben".

June 25, 2020