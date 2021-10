Lufthansa benennt ersten 'Dreamliner' nach Hauptstadt Berlin

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa will ihren ersten "Dreamliner" vom Typ Boeing 787-9 nach der Hauptstadt Berlin benennen. Die Taufe soll nach der Auslieferung im kommenden Jahr erfolgen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Flugzeugname "Berlin" wandert damit von einem ausgemusterten Großraumjet Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A380 auf ein neues, kleineres Langstreckenflugzeug. Dieses verbrauche mit zwei Triebwerken nur noch 2,5 Liter Kerosin pro Passagier auf 100 Kilometern Strecke und verbessere entsprechend die CO2-Bilanz um 30 Prozent zum Vorgängermodell. Erstes Linienziel ab Frankfurt soll das kanadische Toronto werden.

