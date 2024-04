Lufthansa berichtet über Jahresbeginn mit vielen Streiks

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Lufthansa AG berichtet an diesem Dienstag (07.00 Uhr) über den von Streiks geprägten Jahresbeginn 2024. Beim Unternehmen selbst hatten das Bodenpersonal und die Kabinen-Crews im ersten Quartal in ihren jeweiligen Tarifkonflikten die Arbeit niedergelegt. Zudem waren an den Flughäfen die Luftsicherheitskräfte mehrfach in den Warnstreik getreten, sodass keine Passagiere zusteigen konnten. Bis auf zwei kleinere Verhandlungen bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline und dem Ferienflieger Discover sind inzwischen aber alle Tarifkonflikte gelöst./ceb/DP/he