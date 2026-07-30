DAX 25.797 +0,7%ESt50 6.404 +0,9%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,28 -0,2%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.417 -1,3%Euro 1,1503 -0,2%Öl 89,4 +0,4%Gold 4.056 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Lufthansa besetzt mehrere Positionen im Top-Management neu

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9.13 EUR 0.06 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES-- Lufthansa besetzt mehrere Positionen im Top-Management neu Die Lufthansa Group hat mehrere Führungspositionen bei Konzerngesellschaften neu besetzt. Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss wird ab dem 1. Oktober von Edi Wolfsberger als CEO geführt. Er tritt die Nachfolge von Bernd Bauer an, der den Konzern verlässt. Wolfensberger war bislang Chief Operating Officer (COO) bei Eurowings. Sein Nachfolger als COO bei Eurowings wird zum 1. Oktober Matthias Spohr. Der Bruder von Konzernchef Carsten Spohr leitet seit 2021 die Trainingsdienstleistungstochter Lufthansa Aviation Training. Er ist seit 2013 im Lufthansa-Konzern in verschiedenen Managementpositionen tätig.

Werbung

Zudem wurde Michael Kircher ab 1. November 2026 zum neuen CEO von Lufthansa City Airlines und Co-Geschäftsführer der Lufthansa Aviation GmbH bestellt. Er folgt damit auf Peter Albers, der sich - wie seit Längerem geplant - vollständig auf seine Tätigkeit als Kapitän bei Lufthansa Airlines konzentrieren wird. Michael Kircher kommt von der Konzerntochter Austrian Airlines, wo er aktuell als "Nominated Person Crew Training", "Head of Training" sowie als Kapitän auf der Airbus-A320-Familie tätig ist.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 06:21 ET (10:21 GMT)

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets