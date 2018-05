Lufthansa bestellt bis zu 16 Maschinen von Airbus und Boeing

SCHWECHAT/FRANKFURT/BASEL (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat von Lufthansa hat der Bestellung von insgesamt bis zu 16 weiteren Flugzeugen zugestimmt. Der Listenpreis für die Flugzeuge liegt bei rund 2,1 Milliarden Euro. Während die AUA-Schwester Swiss zwei neue Langstreckenflugzeuge vom Typ Boeing 777-300ER bekommt, gehen die Österreicher auf der Langstrecke leer aus, wie aus einer Mitteilung der Lufthansa vom Montag hervorgeht.

Bestellt werden aber auch bis zu zwölf Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge der A320-Familie. Dabei werden sechs Lieferoptionen für Flugzeuge vom Typ Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A320neo (new engine option) im Jahr 2022 in feste Bestellungen umgewandelt. Mit der Auslieferung sollen "ältere Flugzeuge in den Flugbetrieben der Lufthansa Group ersetzt werden". Nach Verfügbarkeit werden zusätzlich bis zu sechs A320ceo bestellt. Diese sollen noch in diesem Jahr bei der Lufthansa selbst eingesetzt werden, um die Verzögerungen bei der Auslieferung von Airbus A320neo zu kompensieren.

Die Boeing-Maschinen für Swiss sollen ab Anfang 2020 deren Flotte ergänzen. Die Auslieferung aller bestellten Flugzeuge ist schrittweise bis 2022 geplant. Mit der Investition von mehr als 600 Millionen US-Dollar (Gut 500 Millionen Euro) schaffe Swiss über 300 zusätzliche Arbeitsplätze, zitierte die schweizerische Nachrichtenagentur sda am Montagabend aus einer Swiss-Mitteilung.

"Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2018 bleibt unverändert", hält Lufthansa fest. Bestellt werden auch zwei Boeing 777F für Lufthansa Cargo. Die Frachtflugzeuge werden langfristig ältere Frachter vom Typ MD11 ersetzen.

"Die Investition in eine Flottenerweiterung bei Swiss und eine modernere Frachterflotte reflektieren den wirtschaftlichen Erfolg beider Unternehmen. Swiss hat im für Airlines traditionell schwachen ersten Quartal eine Marge von über neun Prozent erreicht, Lufthansa Cargo über zehn Prozent", so die deutsche Fluggesellschaft./phs/APA/he