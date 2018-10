Lufthansa-CEO: Ölpreisanstieg dürfte Konsolidierung treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa rechnet mit einer Fortsetzung der Konsolidierungswelle in der europäischen Luftfahrtbranche. In den vergangenen Monaten mussten sechs kleinere Fluggesellschaften Insolvenz anmelden. Der Anstieg des Ölpreises werde die Entwicklung beschleunigen, erwartet Konzernchef Carsten Spohr.

"Wir rechnen mit weiterer Konsolidierung und stehen mit allen, die dafür infrage kommen, in Kontakt", sagte Spohr auch mit Blick auf die Airline Norwegian aus Oslo.

Für Teile von Alitalia hatte der Konzern vor einem Jahr ein Angebot abgegeben. Die Regierung in Rom strebt für die marode Fluggesellschaft nun aber offenbar eine staatliche Rettung an. Italien sei für die Lufthansa der zweitwichtigste Auslandsmarkt nach den USA, bekräftigte Spohr: "Natürlich sind wir daran interessiert, was da passiert." Eine Investition in Alitalia neben dem italienischen Staat oder einem Staatsunternehmen komme für seinen Konzern aber nicht in Frage. Eine kommerzielle Partnerschaft könne sich die Lufthansa dagegen vorstellen und werde darüber in den kommenden Monaten mit dem Alitalia-Management sprechen.

Die Deutsche Lufthansa werde alles daran setzen, die gestiegenen Kerosinpreise in den Ticketpreisen ihrer Konzernairlines abzubilden, sagte der CEO weiter. Der Treibstoff mache etwa ein Viertel der Kosten aus, und der jüngste deutliche Ölpreisanstieg werde sich vor allem bei den günstigeren Tickets bemerkbar machen. Der Konzern rechnet bis Jahresende mit einem Anstieg der Treibstoffkosten um 850 Millionen Euro und für 2019 mit einer weiteren Erhöhung auf vergleichbarer Basis um 900 Millionen Euro.

"Spätestens ab 2019" würden die Ticketpreise erhöht, hatte Spohr am Morgen angekündigt. Darüber hinaus sollen auch weitere Einsparungen, Effizienzsteigerungen und geringere Kosten für Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb wie Ausfälle und Verspätungen als in diesem Jahr dazu beitragen, die höheren Treibstoffkosten zu kompensieren.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist dies den Netzwerk-Airlines vollständig gelungen: Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines konnten ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr nochmals steigern. Die Low-Cost-Tochter Eurowings schrieb wegen der Integration der Air-Berlin-Maschinen dagegen einen operativen Verlust von 65 Millionen Euro. Ohne dieses Minus wäre dem Konzern insgesamt in den Monaten Januar bis September ein neuer Rekord gelungen, betonte Spohr.

Stattdessen strebt er nun das zweitbeste Ergebnis der Konzerngeschichte an: Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) soll 2018 leicht unter dem Niveau des Rekordjahres 2017 liegen.

