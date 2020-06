Lufthansa, Daimler, Deutsche Bank - buy the dip?

Die Märkte nutzen den Freitag zum durchatmen und verdauen den gestrigen Mini-Crash. Knapp 7 Prozent bei den großen Indizes sieht man nicht alle Tage, im März gab es allerdings schon drei bis vier schlechtere Tage. Das verrückte Jahr 2020 setzt sich fort. Die Volatilität dürfte in den kommenden Tagen hoch bleiben. Lufthansa, Daimler, Deutsche Bank führen am Freitag die Erholung an. Wir haben unsere Abonnenten gestern Abend noch mit einem Video versorgt, schauen Sie gerne mal rein. Die ersten spekulativen Long-Gewinne kann man nun eintüten. Viele Fragen sich nun – “war’s das schon?”. Eigentlich sind die Märkte reif für eine größere Konsolidierung. Auf der anderen Seite steht die Liquidität der Notenbanken, bei Banken und Fonds, die noch in den Markt muss. Denn viele institutionelle Investoren standen in den vergangenen Wochen nur an der Seitenlinie.Beim DAX sind Sie Richtung 11.900 mit dem Turbo-Bull UD793E dabei. Mutige Trader versuchen ab 12.100 Punkten einen Short-Trade mit der WKN DF0850.

