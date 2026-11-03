Lufthansa erwirbt 44,9 Prozent an TAP für gut 1 Milliarde Euro

03.11.26 18:15 Uhr

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa AG baut ihre Marktpräsenz in Südeuropa und Südamerika mit einem großen Zukauf aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit der portugiesischen Regierung über den Erwerb einer anfänglichen Minderheitsbeteiligung von 44,9 Prozent an der staatlichen Fluggesellschaft TAP Air Portugal unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis für den Anteil beläuft sich auf 1,025 Milliarden Euro und soll vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert werden.

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Durch den möglichen Zukauf von Aktien, die zunächst Belegschaftsmitgliedern angeboten werden, könnte die Beteiligung auf bis zu 49,9 Prozent steigen. Unter Berücksichtigung einer sogenannten Ticking-Fee beziffert die Lufthansa das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben, insbesondere durch die Europäische Kommission.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete den Schritt als wesentlichen Pfeiler der Expansionsstrategie: "Unsere Netzwerke ergänzen sich ideal und eröffnen uns neue Wachstumschancen in Portugal und insbesondere in Südamerika und Brasilien." Lissabon soll zum siebten Drehkreuz der Lufthansa Group ausgebaut werden.

Strategisch zielt der Einstieg vor allem auf die Schließung von Lücken in Lateinamerika ab. Der gemeinsame Marktanteil im Verkehr zwischen Europa und Lateinamerika soll von derzeit rund 9 Prozent auf etwa 20 Prozent anwachsen. Zudem stellte der Konzern Synergien von bis zu 450 Millionen Euro in Aussicht.

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DJG/apo/cln

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November 03, 2026 12:16 ET (17:16 GMT)